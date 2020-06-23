محكمة ألمانية تجدد تقييد جمع "فيسبوك" بيانات المستخدمين

قضت المحكمة الاتحادية الألمانية يوم الثلاثاء بضرورة التزام شركة "فيسبوك" بالأمر الصادر عن هيئة مكافحة الاحتكار في ألمانيا، بالحد من جمع بيانات المستخدمين.

ويدعم حكم المحكمة الاتحادية الذي يعلق قرارا سابقا في القضية أصدرته محكمة أدنى، وجهة النظر الأصلية للمكتب الاتحادي المعني بالتكتلات الاحتكارية بأن شركة "فيسبوك" استغلت هيمنتها على السوق لجمع معلومات عن المستخدمين دون موافقتهم.

وقالت المحكمة الاتحادية في قرارها إنها لم تعترض على تأكيدات المكتب الاتحادي المعني بالتكتلات الاحتكارية بأن شركة "فيسبوك" تستغل هيمنتها على السوق وأن استخدام الشركة للبيانات يفتقر إلى الموافقة المناسبة من جانب مستخدميه.

وقال رئيس المكتب أندرياس موندت: "أنا سعيد بهذا القرار"، مضيفا أن الحكم أظهر أنه "إذا تم جمع البيانات واستغلالها بشكل غير قانوني، سيكون من الممكن اتخاذ إجراءات مكافحة الاحتكار لمنع استخدام قوة السوق على نحو سيء".

وكانت هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية قد اعترضت بشكل خاص على كيفية جمع "فيسبوك" للبيانات عن الأشخاص من تطبيقات طرف ثالث بما في ذلك "واتساب" و"انستغرام" والتتبع عبر الإنترنت للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات عبر أزرار "أعجبني" أو "مشاركة" على "فيسبوك".

وقال المكتب في طلبه الأصلي في فبراير 2019 إنه سيتم فقط السماح لـ"فيسبوك" بنقل البيانات من "واتساب" أو "إنستغرام" إلى حسابات تطبيق "فيسبوك" الرئيسية إذا وافق المستخدمون على ذلك طوعا.

واستأنفت "فيسبوك" أمام المحكمة هذا الإجراء الذي أوقفته محكمة إقليمية في دوسلدورف في يوليو الماضي.

ويمكن لـ"فيسبوك" أن تواصل قضيتها في دوسلدورف ولكن يتعين عليها الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية في نفس الوقت.

المصدر: رويترز