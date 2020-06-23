رومانيا تعلن سبب وفاة القاضي الإيراني المطلوب

أكد الطب الشرعي في رومانيا، أن القاضي الإيراني المطلوب لطهران والذي عثر عليه ميتا الأسبوع الماضي في فندق بالعاصمة الرومانية بوخارست، توفي بسبب سقوطه على الأرض.‭‭ ‬‬

وقالت وحدة الادعاء في بوخارست إن "التشريح الجنائي للجثة خلص إلى استنتاجات أولية بأن وفاته نجمت عن إصابات مؤلمة مميتة، بسبب اصطدامه بسطح صلب".

وأعلنت الشرطة في بوخارست، أن "موظفي الفندق عثروا على أحد نزلائه ميتا في الردهة بعد سقوطه فيما يبدو من طابق عال".

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية وفاة منصوري ودعت لإجراء تحقيق شامل في وفاته.

وقالت إنه "ألقي القبض عليه في رومانيا بناء على مذكرة توقيف إيرانية، وذلك بعد أن زار سفارة طهران هناك لبحث إمكانية عودته إلى إيران".

وفر غلام رضا منصوري (52 عاما)، من اتهامات بالفساد وجهت إليه في إيران العام الماضي، وهو واحد من عدد من قضاة وجهت إليهم السلطات الاتهام بالابتزاز خلال محاكمة مدوّية في طهران.

المصدر: "رويترز"