إيران تطالب رومانيا بالتوضيح إثر وفاة غامضة لقاض مطلوب

طالبت وزارة الخارجية الإيرانية السلطات الرومانية بتقديم تقرير رسمي حول ملابسات وفاة القاضي غلام رضا منصوري في ظروف غامضة بالعاصمة بوخارست، حيث كان مطلوبا في إيران بتهمة الفساد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الجمعة: "ننتظر استلام التقرير الرسمي حول سبب هذا الحادث، ونطلب من السلطات الرومانية أن توضح لنا رسميا السبب الدقيق للحادث".

وأضاف: "كان قد راجع السفارة الإيرانية قبل فترة واستعلم عن كيفية عودته إلى إيران، وبما أنه كان تحت ملاحقة السلطة القضائية الإيرانية عبر الشرطة الدولية، فقد ألقت شرطة الإنتربول الرومانية القبض عليه. وبناء عليه نطلب من السلطات والشرطة الرومانية أن تؤدي واجباتها القانونية وتقدم تقريرا رسميا بشأن كيفية وقوع هذا الحادث والسبب الدقيق له".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن التلفزيون الروماني أنه تم العثور على جثة القاضي خارج مكان إقامته في أحد فنادق العاصمة الرومانية بوخارست، فيما ذكر موقع "راديو فردا" الإيراني المعارض أن القاضي سقط من نافذة غرفته في الفندق.

وكانت المحكمة الإيرانية قد وجهت إلى القاضي غلام رضا منصوري، تهمة بتلقي رشوة بمبلغ نصف مليار يورو، وورد اسمه في التحقيقات المتعلقة بمحاكمة أكبر طبري، مساعد الرئيس السابق للسلطة القضائية الإيرانية، آية الله صادق آملي لاريجاني.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية غلام رضا إسماعيلي، أعلن الأسبوع الماضي أن الشرطة الدولية الإنتربول اعتقلت منصوري في رومانيا، وطالب بتسليمه إلى إيران، إلا أن تقارير ذكرت أن المحكمة الرومانية أفرجت عنه بشكل مشروط، وطالبت طهران بتقديم وثائق تتعلق بتسلمه.

المصدر: فارس + RT