أنقرة: اتهامات فرنسا لنا بشأن ليبيا "خسوف للعقل"

قالت وزارة الخارجية التركية، إن وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعمنا لحكومة الوفاق في ليبيا بـ"اللعبة الخطيرة"، لا يمكن تفسيره سوى بأنه "خسوف للعقل".

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وقال المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، إن "فرنسا تتحمل مسؤولية كبيرة في جر ليبيا إلى الفوضى عبر دعمها كيانات غير شرعية لسنوات، وبالتالي فهي التي تلعب اللعبة الخطيرة في ليبيا".

ولفت إلى أن وصف ماكرون دعم تركيا للحكومة الشرعية في ليبيا بطلب منها وفي إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بـ"اللعبة الخطيرة"، لا يمكن تفسيره سوى بأنه "خسوف للعقل".

وأضاف أن ماكرون لو تفقد ذاكرته واستخدم تفكيره السليم فسيتذكر أن المشاكل التي تعيشها ليبيا ناتجة عن هجمات "الإنقلابي حفتر" الذي يدعمه، وفق تعبيره، والذي رفض التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو وبرلين.

وأشار أقصوي إلى أن الشعب الليبي لن ينسى أبدا الأضرار التي سببتها فرنسا في ليبيا بما يتماشى مع مصالحها الأنانية وأهداف المتعاونين معها.

وكان ماكرون قال إن تركيا "تلعب لعبة خطيرة" في ليبيا، مشيرا إلى أنه قد نقل هذا الموقف إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق.

المصدر: الأناضول