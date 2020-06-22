المكسيك: عدد المصابين بفيروس كورونا يتخطى عتبة الـ180 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 5343 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليتجاوز العدد الإجمالي للمصابين 180 ألف شخص.

وبلغت حصيلة إصابات كورونا في المكسيك يوم الأحد 180 ألفا و545 حالة، فيما أشارت السلطات إلى أن العدد الحقيقي للمصابين قد يكون أكثر بكثير من عدد الحالات المؤكدة.

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كما سجلت الصحة المكسيكية 1044 وفاة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 21825 شخصا، وسط تفشي فيروس كورونا بوتائر متسارعة.

وتشكل حصيلة الإصابات والوفيات المسجلة الأحد ارتفاعا بالمقارنة مع حصيلة يوم السبت، حين تم تسجيل 4717 إصابة، و387 وفاة.

المصدر: رويترز