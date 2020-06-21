المكسيك تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة و387 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية السبت، تسجيل 4 آلاف و717 إصابة بفيروس كورونا، و387 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 175 ألفا و202 إصابة، والوفيات إلى 20 ألفا و781 وفاة.

وتؤكد الحكومة المكسيكية أن "العدد الحقيقي للعدوى من المحتمل أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة"، بسبب سوء الواقع الصحي في البلاد، واعتماد الكثير من المصابين على العلاج الذاتي.

وتحتل المكسيك المركز الـ13 عالميا في تصنيف موقع "وورلد ميتر" بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: "رويترز"