المكسيك تتجاوز حاجز الـ20 ألف وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تجاوز وفيات فيروس كورونا حاجز الـ20 ألف حالة بتسجيل 647 وفاة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 170485، فيما بلغ إجمالي الوفيات 20394 حالة.

وتؤكد الحكومة المكسيكية، أن "العدد الحقيقي للعدوى من المحتمل أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة"، بسبب سوء الواقع الصحي في البلاد، واعتماد الكثير من المصابين على العلاج الذاتي.

وتحتل المكسيك المركز الـ13 عالميا في تصنيف موقع "وورلد ميتر" بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: "رويترز"