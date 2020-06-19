كاليفورنيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تسجيل 4 آلاف و317 إصابة جديدة بكورونا، في أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها خلال يوم واحد في الولاية.

من جهتها، أفادت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل"، بأن "عدد الإصابات الجديدة في غولدن ستايت ارتفع إلى 4224 حالة الأربعاء الماضي".

وأرجع المسؤولون في الولاية الزيادة في الحالات الجديدة إلى المزيد من الاختبارات في كاليفورنيا، إلى جانب التأخير في نتائج المختبر.

وأضاف: "تم الإبلاغ عن أكثر من نصف الحالات في منطقة لوس أنجلوس المكتظة بالسكان، وجاء الكثير منها من منطقة الخليج".

وتشير المعطيات الجديدة إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في كاليفورنيا إلى أكثر من 161000 حالة، وأبلغت 14 مقاطعة بما في ذلك مونتيري ومارين وسان لويس أوبيسبو، عن أعلى زيادة لها في يوم واحد".

وحث حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم السكان الخميس الماضي على "ارتداء الكمامات في الأماكن العامة للحد من أعداد المرض القياسية".

وقال: "نرى الكثير من الوجوه مكشوفة، الأمر الذي يعرض للخطر التقدم الحقيقي الذي أحرزناه في مكافحة المرض".

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول من ناحية أعداد الإصابات والوفيات في العالم، إذ سجلت حسب موقع "وورلد ميتر"، مليونان و295 ألفا و489 إصابة بالفيروس، إلى جانب 121 ألفا و392 حالة وفاة نتيجة الوباء.

المصدر: RT