الولايات المتحدة.. فلوريدا تسجل 4000 إصابة جديدة بكورونا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ولاية فلوريدا سجلت نحو 4000 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، محذرة من تحولها إلى بؤرة تفش كبيرة للفيروس.

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ونقلت وسائل الإعلام عن مديرية الصحة المحلية أن 3822 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في فلوريدا منذ أمس الخميس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في الولاية إلى 89748 حالة.

كما أفادت المديرية بتسجيل 43 وفاة إضافية بكورونا خلال الفترة نفسها، لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي تسببه عدوى كورونا 3104 حالات.

وأمس الخميس، أوردت السلطات الصحية المحلية أن 3208 إصابات و43 حالة وفاة بكورونا تم تسجيلها في فلوريدا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحذرت السلطات الصحية الأمريكية من احتمال تحول فلوريدا إلى بؤرة تفش جديدة لـ "كوفيد-19".

المصدر: CBSMiami