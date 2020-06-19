واشنطن ترفض طلبا صينيا بزيادة الرحلات الجوية بين البلدين

قالت وزارة النقل الأمريكية إن سلطات البلاد رفضت طلبا تقدمت به الخطوط الجوية الصينية بزيادة عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين البلدين.

وكانت وزارة النقل الأمريكية قالت يوم الاثنين المنصرم، إن الولايات المتحدة والصين ستسمحان بأربع رحلات أسبوعية بين البلدين، ما يخفف المواجهة بشأن قيود السفر في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة النقل بأنها ستواصل الضغط من أجل استعادة كامل الرحلات الجوية للركاب بين الولايات المتحدة والصين.

واتهمت إدارة ترامب الحكومة الصينية مؤخرا بمنع شركات الطيران الأمريكية من استئناف الرحلات إلى الصين، وطالبت 4 شركات صينية بتقديم جدول رحلاتها لسلطات الولايات المتحدة.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا متزايدا على خلفية قضايا عدة على رأسها الخلافات التجارية وقضية هونغ كونغ والوضع في بحر الصين الجنوبي، وجائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات