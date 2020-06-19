الجيش الإسرائيلي يشكل وحدة جديدة للتجسس باستخدام الدرونات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة عن تشكيل وحدة عسكرية جديدة الغرض منها، جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة والتجسس.

وأفادت القناة الإسرائيلية "السابعة" صباح الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن تدشينه وحدة حوامات جديدة تتبع لوحدة "9900"، التابعة لسلاح الاستخبارات العسكرية "أمان"، المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخبارية الجغرافية البصرية.

وأكدت القناة، أن "وحدة الحوامات أو الطائرات المسيرة ستقوم بجمع معلومات استخباراتية بدقة عالية، سواء في ساعات الليل أو النهار، وهي وحدة تقوم بفك التشفير البصري ورسم الخرائط الدقيقة".

وأوضحت، أن "الجيش الإسرائيلي يحاول الاستفادة القصوى من إمكانات الحوامات والطائرات المسيرة في مجال الجاسوسية والاستخبارات وجمع المعلومات، خاصة وأنها تتمتع بميزة مهمة واستراتيجية، وهي العمل في أي وقت وفي ظروف الطقس الصعبة، كما أنها زهيدة الثمن".

المصدر: "معا"