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لأول مرة.. إسرائيل تستخدم طائرات "درون" لتفريق المتظاهرين

أخبار العالم العربي

لأول مرة.. إسرائيل تستخدم طائرات
AFP MOHAMMED ABED
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تداولت المواقع الإسرائيلية تقريرا، مفاده أن الجيش الإسرائيلي استخدم لأول مرة طائرات بلا طيار من طراز "فانتوم" لرش الغاز المسيل الدموع لتفريق المتظاهرين قرب السياج الحدودي في غزة.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن استخدام الطائرة وهي من نوع "drone" التي تستخدم بالعادة في التصوير، جاء بشكل تجريبي، إذ أمكن بواسطتها تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

وأشارت الصحيفة إلى أن حوالي 200 فلسطيني تظاهروا الجمعة الماضي بالقرب من الحدود شرق الشجاعية، مشيرة إلى أن استخدام الطائرة تم بشكل تجريبي، وذلك قبل أن يتم اعتمادها كوسيلة عملياتية أساسية لتفريق المظاهرات من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقال القائمون على هذا النوع من السلاح، إنه يمكن الجنود الإسرائيليين من تفريق المظاهرات من مسافة أبعد من الوسائل التي يستخدمها الآن، كما يشكل استخدامها عامل ردع للمتظاهرين.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن الطائرات التي استخدمت ضد المظاهرات لم يكن يديرها الجيش بل شرطة الحدود.

المصدر:هآرتس + "ذا تايمز أوف إسرائيل"

نادين بطحة

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