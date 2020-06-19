البحرية الإيرانية: سنصنع صواريخ فرط صوتية قريبا

أعلن قائد القوة البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، عن قرب الحصول على جيل من الصواريخ فرط الصوتية، وأن إنتاج صواريخ "هايبر سونيك"، على جدول الأعمال.

وقال خانزادي: "محركات صواريخ القوة البحرية للجيش ستشهد تغييرات حتمية وينبغي لها أن تتحمل درجة حرارة أكبر ولفترة طويلة".

وأضاف: "سيكون لدينا بالتأكيد تغييرات في أنظمة التزود بالوقود ونظام الملاحة البحرية في القوة البحرية".

وتابع: "نجحنا في التوصل إلى إنتاج صواريخ بمدى 300 كيلومتر، وسنتوصل قريبا إلى مديات أكثر إثارة، وصناعة صواريخ الجيل الذهبي تعد جزء من برنامج القوة البحرية للجيش".

وأوضح، أن "البحرية ستحصل قريبا على جيل من الصواريخ تفوق سرعة الصوت، وصواريخ "هايبر سونيك"، التي تستخدم فيها محركات نفاثة جديدة لكي تتحرك بسرعة تفوق سرعة الصوت عدة مرات".

وشدد على أن "القوة البحرية الإيرانية تتطلع إلى إطلاق الصواريخ عموديا، ما سيمكنها من وضع المزيد من الصواريخ على أسطح السفن لضرب أهداف أكثر تنوعا".

المصدر: "فارس نيوز"