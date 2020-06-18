إصابة رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف بالفيروس التاجي

أعلن المكتب الصحفي لرئيس كازاخستان السابق، نور سلطان نزارباييف، أن قائد البلاد السابق أصيب بعدوى الفيروس التاجي وهو في عزلة ذاتية حاليا.

وقال بيان نشر في الموقع الإلكتروني للرئيس الكازاخستاني السابق: "لسوء الحظ، أظهر أحدث اختبار لعدوى الفيروس التاجي نتيجة إيجابية. لا يوجد سبب للقلق، نور سلطان نزارباييف يواصل العمل عن بعد".

وكان مجلس وزراء كازاخستان قرر في وقت سابق تشديد الحجر الصحي في ست مدن في البلاد. وسيتم بموجب ذلك إغلاق مراكز التسوق والترفيه، والأماكن العامة، وسيكون عمل وسائل النقل العام محدودا.

وسُجل في كازاخستان وفق أحدث البيانات حتى 18 يونيو، أكثر من 15 ألف مريض بـ"كوفيد – 19"، توفي منهم 97 شخصا.

المصدر: iz.ru