فيديو.. شرطية أمريكية تبكي بحرقة: لا أستطيع أكل وجبة ماكدونالدز!

أعاد دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي نشر فيديو لشرطية أمريكية انفجرت بالباكاء لأنها خائفة من تناول وجبة ماكدونالدز بعد تأخر تجهيز طلبها من كوة الخدمة السريعة.

🚨🚨🚨Disgusting what’s going on right now. https://t.co/nRIrV47YVK — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 17, 2020

ويكشف الفيديو الجديد اتساع حالة عدم الثقة بين الشرطة والمواطنين في الولايات المتحدة على خلفية الأحداث العنصرية التي تعصف بالبلاد منذ مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة.

وقال ترامب جونيور تعليقا على الفيديو :" مثير للاشمئزاز ما بات يحدث عندنا الآن".

وفي التفاصيل بحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن الشرطية الشقراء أرادت أن تتناول إفطارها في ماكدونالدز بعد ليلة طويلة لكن عامل الخدمة طلب منها الانتظار لأن الطلب ليس جاهزا بعد.. وعندها انتاب الشرطية الشك بعد أنباء عن تكرار تسميم زملاء لها خلال الأيام الماضية من خلال مطاعم وجبات الطعام السريعة.

وقالت وهي تبكي :"قلت للعامل انس الطعام، أشعر بقلق شديد لتناول وجبة في ماكدونالدز، لأني لا أستطيع أن أرى طريقة تحضيرها".



وأضافت :" أعمل بالشرطة 15 عاما، ولم أشعر بهذا القدر من القلق في انتظار وجبه طعام من قبل رجاء لقد تعبنا أريحونا. كونوا عطوفين وإذا رأيتم شرطيا قولوا له شكرا، لأني لم أعد اسمعها بما يكفي".