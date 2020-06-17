تركي رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة

انتخب الدبلوماسي التركي فولكان بوزكير مساء اليوم الأربعاء رئيسا للدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان صحفي : "تم انتخاب السفير فولكان بوزكير الوزير السابق لشؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي في 17 يونيو 2020 رئيسا للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".



وأضافت "أنتخب بوزكير بدعم من الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يتولى السفير بوزكير منصب رئيس الجمعية العامة الخامسة والسبعين للأمم المتحدة في 15 سبتمبر 2020 لمدة عام واحد".



وللمرة الأولى يتولى مواطن تركي هذا المنصب في تاريخ المنظمة وهي الأعلى رتبة في الأمم المتحدة.







المصدر: وكالات