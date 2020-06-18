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الدفاع الجوي الأمريكي: اعتراض قاذفات استراتيجية روسية قرب ألاسكا

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الدفاع الجوي الأمريكي: اعتراض قاذفات استراتيجية روسية قرب ألاسكا
Twitter@NORADCommand
قاذفة "تو-95" الاستراتيجية الروسية ومقاتلة "إف-22" الأمريكية من الجيل الخامس
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أعلنت قيادة سلاح الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (NORAD) نجاح "اعتراض" مجموعة من قاذفات "تو-95" الاستراتيجية الروسية من قبل مقاتلات "إف-22" الأمريكية من الجيل الخامس، قرب ألاسكا.

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وجاء في بيان صدر عن القيادة أن مقاتلات "إف-22"، مدعومة من طائرات التزود بالوقود من نوع "كي-سي 135"، وأنظمة الإنذار المبكر والرقابة "إي-3"، نفذت مهمتي اعتراض لمجموعتين من القاذفات الروسية اللتين دخلتا، الليلة الماضية، منطقة الدفاع الجوي الخاصة بمنطقة ألاسكا.

الدفاع الجوي الأمريكي: اعتراض قاذفات استراتيجية روسية قرب ألاسكا
Twitter@NORADCommand
قاذفة "تو-95" الاستراتيجية الروسية

وأرفقت القيادة مع نص البيان صورتين تظهر طائرة "تو-95" ولحظة "اعتراضها" من قبل مقاتلة "إف-22" الأمريكية".

وتنفذ القاذفات الاستراتيجية الروسية والأمريكية بانتظام طلعات جوية بالقرب من حدود الدولتين، دون الدخول في مجاليهما الجويين". كما تقلع مقاتلات كلا البلدين بانتظام لتنفيذ ما يشبه "اعتراض" هذه القاذفات، وعادة لا يقود ذلك إلى وقوع حوادث.

المصدر: نوفوستي

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