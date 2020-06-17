إيران.. 120 حالة وفاة وأكثر من 2600 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا إلى 9185 حالة بعد وفاة 120 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة إن السلطات الطبية سجلت 2612 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة إلى 195051.

وأشارت إلى أن 2789 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة يعالجون في غرف العناية المركزة.

وارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 154812 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن أقاليم خوزستان، أذربيجان الشرقية، خراسان، كرمانشاه، هرمزغان، كردستان لا تزال مناطق مصنفة في وضع صحي أحمر.

المصدر: RT