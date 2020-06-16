 
مباشر

"اخترعوا لقاح الإيدز".. ترامب ينسب للعلماء إنجازا غير موجود! (فيديو)

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o45h

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العلماء الذي يعملون على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، هم أنفسهم من أنتجوا لقاحا ضد مرض الإيدز، على الرغم من أن هذا اللقاح غير موجود.

وخلال حديثه مع الصحفيين، توقع ترامب أن يتوفر علاج لـ"كوفيد-19" بحلول نهاية السنة، مضيفا أن هذا العلاج قد يكون لقاحا أو دواء ناجعا.

وأثنى الرئيس الأمريكي على الأطباء قائلا: "إننا نحقق تقدما هائلا. أنا أتعامل مع هؤلاء العلماء والأطباء الرائعين بشكل وثيق".

وأضاف: "أحترم عقولهم كثيرا. لقد اخترعوا أشياء. لقد طوروا العديد من العلاجات على مر السنين".

وتابع بعدها: "لقد اخترعوا لقاح الإيدز"، ليتوقف بعدها بعد أن أدرك على ما يبدو أنه ارتكب خطأ، ثم أردف: "أو الإيدز، وكما تعلمون، هنالك العديد من الأشياء، والآن هناك شركات عديدة تساهم في أدوية الإيدز. لقد كان الإيدز بمثابة حكم بالموت والآن يعيش المصابون به حياتهم بفضل عقار".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا