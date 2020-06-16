"اخترعوا لقاح الإيدز".. ترامب ينسب للعلماء إنجازا غير موجود! (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العلماء الذي يعملون على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، هم أنفسهم من أنتجوا لقاحا ضد مرض الإيدز، على الرغم من أن هذا اللقاح غير موجود.

وخلال حديثه مع الصحفيين، توقع ترامب أن يتوفر علاج لـ"كوفيد-19" بحلول نهاية السنة، مضيفا أن هذا العلاج قد يكون لقاحا أو دواء ناجعا.

وأثنى الرئيس الأمريكي على الأطباء قائلا: "إننا نحقق تقدما هائلا. أنا أتعامل مع هؤلاء العلماء والأطباء الرائعين بشكل وثيق".

وأضاف: "أحترم عقولهم كثيرا. لقد اخترعوا أشياء. لقد طوروا العديد من العلاجات على مر السنين".

In a speech theoretically about race and police brutality Trump just said:



“They’ve come up with the AIDS vaccine.”



There is no such vaccine.



pic.twitter.com/djeNGnwSFp — Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 16, 2020

وتابع بعدها: "لقد اخترعوا لقاح الإيدز"، ليتوقف بعدها بعد أن أدرك على ما يبدو أنه ارتكب خطأ، ثم أردف: "أو الإيدز، وكما تعلمون، هنالك العديد من الأشياء، والآن هناك شركات عديدة تساهم في أدوية الإيدز. لقد كان الإيدز بمثابة حكم بالموت والآن يعيش المصابون به حياتهم بفضل عقار".

المصدر: RT