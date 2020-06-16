المكسيك تسجل 439 وفاة بفيروس كورونا و3427 إصابة جديدة

أعلنت سلطات الصحة في المكسيك، يوم الاثنين، عن تسجيل 3427 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى وفاة 439 مصابا بـ"كوفيد 19".

وبهذه الحصيلة المعلنة، يرتفع إجمالي الإصابات إلى 150264 حالة والوفيات إلى 17580.

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وكانت المكسيك قد رصدت يوم الأحد 4147 إصابة و269 حالة وفاة، أما يوم السبت فقد وثقت 3494 إصابة و424 حالة وفاة، ويوم الجمعة 5222 إصابة و504 حالات وفاة، أما يوم الخميس فقد أعلنت السلطات عن إصابة 4790 إصابة و587 حالة وفاة.

ورجحت الحكومة المكسيكية "أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة".

وأفادت بأن ذلك يعود إلى إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.

إلى ذلك، وثق موقع "World Meter" إصابة أكثر من 8 ملايين شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، إضافة إلى وفاة 438580 شخصا جراء الإصابة بـ"كوفيد – 19"، وشملت حالات الإصابة أكثر من 210 دولة ومنطقة في أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر عام 2019.

وما زالت الولايات المتحدة تتصدر القائمة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بمرض "كوفيد-19" حيث تجاوزت الإصابات 2.1 مليون حالة، فيما زاد عدد الوفيات عن 118 ألف ضحية.

وحلت البرازيل ثانية في عدد الوفيات الذي بلغ 43959 في حين بلغت الإصابات 888271 شخصا، وجاءت بريطانيا في المرتبة الثالثة بـ 41736 وفاة بـ"كوفيد 19" و296857 حالة إصابة.

المصدر: وكالات