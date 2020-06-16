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الأمن القومي الأمريكي: لن نتوقف عن العمل حتى إعادة بول ويلان للوطن

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الأمن القومي الأمريكي: لن نتوقف عن العمل حتى إعادة بول ويلان للوطن
Sputnik VALERY MELNIKOV
المواطن الأمريكي بول ويلان المدان بالتجسس في روسيا
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أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل حتى إعادة المواطن الأمريكي المدان بتهمة التجسس في روسيا إلى بلاده.

ونقل مجلس الأمن القومي الأمريكي عن أوبراين قوله عبر "تويتر"، إن "معاملة بول ويلان والحكم الصادر اليوم غير صحيحين. ولن تتوقف إدارتنا عن العمل حتى العودة الآمنة لبول إلى الولايات المتحدة".

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وسبق لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن أعرب عن غضبه إزاء القرار الصادر عن المحكمة الروسية، مطالبا بإطلاق سراحه فورا.

وكانت المحكمة الروسية قد حكمت على بول ويلان الحائز على جنسيات بريطانيا وكندا وإيرلندا، بالإضافة إلى الجنسية الأمريكية، بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس.

المصدر: RT

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