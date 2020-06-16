الأمن القومي الأمريكي: لن نتوقف عن العمل حتى إعادة بول ويلان للوطن

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل حتى إعادة المواطن الأمريكي المدان بتهمة التجسس في روسيا إلى بلاده.

ونقل مجلس الأمن القومي الأمريكي عن أوبراين قوله عبر "تويتر"، إن "معاملة بول ويلان والحكم الصادر اليوم غير صحيحين. ولن تتوقف إدارتنا عن العمل حتى العودة الآمنة لبول إلى الولايات المتحدة".

“Paul Whelan’s treatment and today’s verdict are plain wrong. This Administration will not stop working until Paul has returned safely to the United States.” - NSA Robert O’Brien https://t.co/fnhmSAp7FZ — NSC (@WHNSC) June 15, 2020

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وسبق لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن أعرب عن غضبه إزاء القرار الصادر عن المحكمة الروسية، مطالبا بإطلاق سراحه فورا.

وكانت المحكمة الروسية قد حكمت على بول ويلان الحائز على جنسيات بريطانيا وكندا وإيرلندا، بالإضافة إلى الجنسية الأمريكية، بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس.

المصدر: RT