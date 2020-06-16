شركة ألمانية مصنعة للقاح مضاد لـ"كوفيد 19" تخطط لطرح عام أولي في البورصة الأمريكية

أظهرت وثيقة لوزارة المالية الألمانية، يوم الاثنين، أن شركة "كيور فاك" المصنعة للقاحات تخطط لجمع أموال من خلال بيع أسهم في طرح عام أولي في الولايات المتحدة في شهر يوليو.

وتعتزم الحكومة الألمانية التي تملك حصة تقدر بحوالي 23 بالمئة في "كيور فاك" غير المدرجة، المساعدة في تمويل أنشطة الشركة لمواصلة تطوير لقاح لمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة المالية الألمانية في رسالة إلى لجنة الميزانية بالبرلمان مؤرخة في 15 يونيو: "إن "كيور فاك" لديها حاليا متطلبات رأسمالية كبيرة وتخطط لطرح‭ ‬أسهم في سوق "ناسداك" في نيويورك في يوليو 2020".

ويقول محللون إن شركات التكنولوجيا الحيوية الأوروبية تفضل ناسداك لأن سوق رأس المال الأمريكي يوجد فيه عدد كبير من المستثمرين المتخصصين في قطاع شركات العقاقير الحيوية.

المصدر: رويترز