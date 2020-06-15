كابل: "طالبان" قتلت وجرحت أكثر من 400 رجل أمن خلال الأسبوع الماضي

اتهمت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، حركة "طالبان" بقتل وجرح أكثر من 400 فرد من القوات الأفغانية خلال الأسبوع الماضي، متهمة الحركة بالتصعيد قبيل محادثات السلام المتوقعة.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الوزارة، طارق أريان، في مؤتمر صحفي: "الأسبوع الماضي نفذت طالبان 222 هجوما على قوات الأمن الأفغانية، ما أسفر عن مقتل وإصابة 422 عنصرا".

كما اتهم المتحدث باسم الداخلية الحركة باستهداف علماء الدين في محاولة لممارسة "ضغط نفسي" على الحكومة الأفغانية.

وحمل أريان "طالبان" المسؤولية عن هجمات بالقنابل على مسجدين في العاصمة كابل أسفرت عن مقتل إمامين وأربعة أشخاص آخرين، كما أنه اتهم مسلحيها بتوفير "مظلة لشبكات إرهابية أخرى".

وتأتي الاتهامات الحكومية الأخيرة بعدما أعلنت كابل و"طالبان" أنهما على وشك بدء محادثات سلام تأخرت كثيرا.

وتعهد الرئيس أشرف غني استكمال الإفراج عن سجناء "طالبان" وهو شرط أساسي لبدء المفاوضات مع المتمردين بهدف إنهاء نحو عقدين من الحرب.

وأفرجت السلطات عن نحو 3000 سجين من "طالبان"، وتعتزم إطلاق سراح 2000 آخرين على النحو المنصوص عليه في الاتفاق مع الولايات المتحدة.

فيما قال المتحدث السياسي باسم الحركة، سهيل شاهين: "موقفنا أنه يجب الإفراج عن سجنائنا المتبقين قبل بدء المفاوضات الأفغانية الأفغانية".

المصدر: أ ف ب