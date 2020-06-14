غانا.. إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا المستجد

قال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، يوم الأحد، إن وزير الصحة كواكو أغيمان مانو، أصيب بفيروس كورونا المستجد وحالته مستقرة.

وفي كلمة إذاعية قال الرئيس: "نتمنى لوزير الصحة المجتهد كواكو أغيمان مانو تعافيا سريعا من الفيروس الذي أصيب به وهو يقوم بواجبه".

واضاف نانا أكوفو أدو أن 54 شخصا توفوا بـ"كوفيد 19" حتى الآن، وذلك بنسبة 0.4 بالمئة من المصابين مقارنة بالنسبة العالمية البالغة 5.5 ومتوسط الوفيات في إفريقيا الذي يسجل 2.6 بالمئة.

وسجلت غانا 11964 إصابة بالفيروس حتى الآن، في واحدة من أكبر المعدلات بالمنطقة، لكنها تسجل أيضا واحدة من أكبر معدلات الفحوص بالقارة وواحدة من أقل نسب الوفاة، علما أن غانا أجرت أكثر من 254 ألف فحص.

المصدر: رويترز