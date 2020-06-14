كابل: ننتظر ردا من "طالبان" على مقترحاتنا حول أجندة المفاوضات القادمة

سلمت السلطات الأفغانية ممثلي حركة "طالبان" اقتراحات حول أجندة المفاوضات الأفغانية المستقبلية، حسبما أورد الناطق الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني، جاويد فيصل.

ونقلت قناة "أريانا نيوز" التلفزيونية الأفغانية عن فيصل قوله، اليوم الأحد، أن الحكومة تنتظر ردا من "طالبان" كي تبدأ المفاوضات.

مع ذلك، ذكر الناطق الرسمي أن "طالبان" لم تجب حتى الآن على اقتراحات الحكومة، ما يدل، بحسب قوله، على سعي الحركة إلى منع تحقيق تقدم في الحوار.

وسابقا اليوم، أعلنت السلطات الأفغانية عن استعدادها لعقد جولة تمهيدية من المفاوضات مع "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة. لكن ممثل الحكومة أشار إلى عدم وجود أي تفاهم بين الطرفين حتى الآن على أن جل الحوار الأفغاني الأفغاني سيجري في قطر.

وينص الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة و"طالبان" في الدوحة، في 29 فبراير، على ضرورة أن يسبق تبادل الأسرى بين الطرفين (حوالي 5 آلاف من أنصار "طالبان" مقابل 1000 عنصر أمني أفغاني) إطلاق العملية التفاوضية بين الجانبين.

وحتى الآن، أفرجت السلطات الأفغانية عن 3 آلاف من أنصار الحركة، فيما أعلنت "طالبان" أنها أطلقت سراح نحو 500 من أفراد قوات الأمن والجيش المحتجزين لديها.

المصدر: تاس