 
مباشر

المكسيك.. تسجيل ارتفاع جديد في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد

أخبار العالم

المكسيك.. تسجيل ارتفاع جديد في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد
Reuters
دفن ضحايا فيروس كورونا في المكسيك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o37o

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الجمعة، عن تسجيل 5222 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن وفاة 504 مصابين بـ"كوفيد 19".

وبهذه الحصيلة الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات إلى 139196 والوفيات إلى 16448.

وكانت المكسيك رصدت يوم الخميس 4790 إصابة و587 حالة وفاة.

وكانت الحكومة المكسيكسة قد رحجت "أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة".

وأفادت بأن ذلك يعود إلى إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا