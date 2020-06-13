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صحيفة: أكثر من خمس المرضى بعدوى فيروس كورونا في بريطانيا أصيبوا في المستشفيات

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صحيفة: أكثر من خمس المرضى بعدوى فيروس كورونا في بريطانيا أصيبوا في المستشفيات
Reuters Hannah Mckay
موظفون طبيون في مستشفى بمدينة بلاكبيرن البريطانية.
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نقلت صحيفة "The Telegraph" البريطانية عن بيانات لعلماء في الحكومة أن أكثر من خمس المصابين بمرض "COVID-19" في بريطانيا انتقلت لهم العدوى داخل المستشفيات.

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وذكر تقرير للصحفية أن العلماء يعتقدون أن انتشار العدوى داخل المستشفيات في ذروة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض "COVID-19" أدى إلى إصابة نحو 22% من المرضى الخاضعين للعلاج في المؤسسات الطبية كما أسفر عن نحو 11% من الوفيات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاستنتاجات تم التوصل إليها تزامنا مع إصدار السلطات أوامر بضمان الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي بين موظفي المستشفيات لمنعهم من الاحتشاد والتسبب بانتشار الفيروس.

وكشف تحقيق "The Telegraph" أن إدارة السلطات الصحية أصدرت إرشادات حول سبل ممارسة التباعد الاجتماعي في المستشفيات فقط في 18 مايو الماضي، أي بعد نحو شهرين من بدء فرض إجراءات العزل الصحي في المملكة المتحدة وسط تسارع انتشار الإصابات.

ويأتي نشر هذا التقرير في الوقت الذي ازدادت فيه مخاوف في البلاد من أن منشآت هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا أصبحت بؤرا أساسية لعودة التفشي إلى المجتمعات البريطانية.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ292950 حالة، والـ3 من حيث حصيلة الوفيات بـ41481 حالة.

المصدر: "The Telegraph" + وكالات

 

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