إيطاليا: أوروبا ستحصل على لقاح ضد فيروس كورونا قبل الولايات المتحدة

توقعت وكيلة وزارة الصحة الإيطالية، ساندرا زامبا، أن أوروبا ستتوصل إلى إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، قبل الولايات المتحدة.

وقالت زامبا، خلال ندوة عبر جسر فيديو، اليوم الخميس: "هناك منافسة كبيرة مع أمريكا، لكنني أعتقد أن أوروبا لديها كل ما يلزم لتكون أول من سيحصل على لقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19".

بدوره، أعلن وزير الصحة الإيطالي، روبيرتو سبيرانتسا، خلال جلسة إحاطة برلمانية، الخميس، عن تحالف ايطالي ألماني فرنسي هولندي لتطوير لقاح مرتقب للوقاية من الفيروس.

وقال سبيرانتسا: "كانت إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ريادية ضمن مبادرة قوية في أوروبا، مع زملائي من ألمانيا وفرنسا وهولندا، قمنا ببناء تحالف رائد من أجل إمداد اللقاح لجميع البلدان الأوروبية".

وأضاف: "يجب أن يكون الاتحاد قادراً على أن يضمن، من خلال عملية عادلة وشفافة، إمكانية حصول الجميع على اللقاح".

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرارا أن إدارته تتوقع الحصول على لقاح ناجع ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية هذا العام.

المصدر: "أكي" + وكالات