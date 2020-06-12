الأركان الفرنسية تنشر صورا لعملية تصفية دروكدال وتكشف عن تفاصيلها

كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية عن تفاصيل العملية الأمنية لتصفية زعيم تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" عبد الملك دروكدال، ونشرت بعض الصور للعملية.

وقالت هيئة الأركان للصحفيين، يوم الخميس، إن القوات الفرنسية تلقت معلومات من الاستخبارات والحلفاء الأمريكيين قبل يومين من تنفيذ العملية يوم 3 يونيو، حول وجود "الهدف" في المنطقة الصحراوية بشمال مالي قريبا من الحدود الجزائرية.

ورصدت القوات الفرنسية سيارة رباعية الدفع من لون أبيض بين الصخور، ثم استدعت المروحيات الحربية.

🔸 @EtatMajorFR publie des images de l'opération qui a mené à la mort d'Abdelmalek Droukdel, ex-émir d'AQMI. L'opération a été menée lorsqu'il était en bivouac avec un véhicule dans le Nord Mali.



[🔎 Présence d'un drone Reaper mais aucune frappe aérienne n'a été lancée.] pic.twitter.com/MIISqYi8dc — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) June 11, 2020

وتوجهت مروحيتان من نوع "كاراكال"، على متنهما 15 من أفراد الكوماندوز، بإسناد مروحيتين قتاليتين أخريين، إلى المنطقة.

AFP Etat-Major des Armees

وظهرت في إحدى الصور التي تم نشرها، السيارة المذكورة. وأوضحت هيئة الأركان أنه تم رصد 5 مسلحين بالقرب منها، حاولوا الفرار لحظة بدء العملية.

AFP Etat-Major des Armees

وتمكنت القوات الفرنسية من القبض على مسلح واحد وتصفية الآخرين. ومن بين القتلى تم تحديد هوية زعيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" عبد الملك دروكدال والمدعو توفيق الشايب، المسؤول عن الدعاية للتنظيم.

وتم دفن القتلى في الموقع. وصادر الجنود الفرنسيون الهواتف النقالة والحاسوب التابعة للإرهابيين. وأعربت هيئة الأركان عن أملها بأن تساعد محتويات تلك الأجهزة في التعرف على سبب وجود دروكدال بشمال مالي في تلك اللحظة.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية