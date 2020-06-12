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الأركان الفرنسية تنشر صورا لعملية تصفية دروكدال وتكشف عن تفاصيلها

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الأركان الفرنسية تنشر صورا لعملية تصفية دروكدال وتكشف عن تفاصيلها
AFP Thomas COEX
زعيم تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" عبد الملك دروكدال
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كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية عن تفاصيل العملية الأمنية لتصفية زعيم تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" عبد الملك دروكدال، ونشرت بعض الصور للعملية.

وقالت هيئة الأركان للصحفيين، يوم الخميس، إن القوات الفرنسية تلقت معلومات من الاستخبارات والحلفاء الأمريكيين قبل يومين من تنفيذ العملية يوم 3 يونيو، حول وجود "الهدف" في المنطقة الصحراوية بشمال مالي قريبا من الحدود الجزائرية.

ورصدت القوات الفرنسية سيارة رباعية الدفع من لون أبيض بين الصخور، ثم استدعت المروحيات الحربية.

وتوجهت مروحيتان من نوع "كاراكال"، على متنهما 15 من أفراد الكوماندوز، بإسناد مروحيتين قتاليتين أخريين، إلى المنطقة.

الأركان الفرنسية تنشر صورا لعملية تصفية دروكدال وتكشف عن تفاصيلها
AFP Etat-Major des Armees

وظهرت في إحدى الصور التي تم نشرها، السيارة المذكورة. وأوضحت هيئة الأركان أنه تم رصد 5 مسلحين بالقرب منها، حاولوا الفرار لحظة بدء العملية.

الأركان الفرنسية تنشر صورا لعملية تصفية دروكدال وتكشف عن تفاصيلها
AFP Etat-Major des Armees

وتمكنت القوات الفرنسية من القبض على مسلح واحد وتصفية الآخرين. ومن بين القتلى تم تحديد هوية زعيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" عبد الملك دروكدال والمدعو توفيق الشايب، المسؤول عن الدعاية للتنظيم.

وتم دفن القتلى في الموقع. وصادر الجنود الفرنسيون الهواتف النقالة والحاسوب التابعة للإرهابيين. وأعربت هيئة الأركان عن أملها بأن تساعد محتويات تلك الأجهزة في التعرف على سبب وجود دروكدال بشمال مالي في تلك اللحظة.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

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