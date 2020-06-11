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الشرطة الفرنسية تحتج بعد تصريحات وزير الداخلية حول العنصرية

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الشرطة الفرنسية تحتج بعد تصريحات وزير الداخلية حول العنصرية
AFP Valery HACHE
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أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن عناصر الشرطة في البلاد، نظموا فعاليات احتجاجية ضد تصريحات وزير الداخلية، كريستوف كاستانير حول ضرورة محاربة العنصرية في صفوفهم.

وجرت الفعاليات الاحتجاجية لرجال الشرطة، يوم الخميس، بضواحي باريس وفي مختلف المدن الأخرى، منها تولوز وليل وسانت إتيان ومارسيليا ونيس وغيرها.

وطالب المحتجون باستقالة الوزير، ورموا الأصفاد على الأرض، معبرين عن رفضهم لتصريحاته.

واعتبر أفراد الشرطة تصريحات كاستانير بمثابة إلصاق تهمة العنصرية بهم.

وكان وزير الداخلية قد هدد بفصل أفراد الشرطة الذين سيكشف عن مظاهر العنصرية في تصرفاتهم. كما شدد على ضرورة محاربة هذه الظاهرة في صفوف الشرطة "بلا هوادة".

الشرطة الفرنسية تحتج بعد تصريحات وزير الداخلية حول العنصرية
AFP Valery HACHE

كما دعا كاستانير إلى التخلي عن تدريب أفراد الشرطة على استخدام المسكات الخانقة أثناء إلقاء القبض على المشتبه بهم.

ويأتي ذلك على خلفية مظاهرات تحت شعار "حياة السود مهمة" في فرنسا، تضامنا مع المواطن الأمريكي الأسمر جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية نهاية الشهر الماضي.

المصدر: وكالات

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