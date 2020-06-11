الشرطة الفرنسية تحتج بعد تصريحات وزير الداخلية حول العنصرية

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن عناصر الشرطة في البلاد، نظموا فعاليات احتجاجية ضد تصريحات وزير الداخلية، كريستوف كاستانير حول ضرورة محاربة العنصرية في صفوفهم.

وجرت الفعاليات الاحتجاجية لرجال الشرطة، يوم الخميس، بضواحي باريس وفي مختلف المدن الأخرى، منها تولوز وليل وسانت إتيان ومارسيليا ونيس وغيرها.

Des policiers en colère jettent leurs menottes au sol en réaction aux annonces de Castaner.



Ils dénoncent la stigmatisation de la profession et la suppression de la méthode d’interpellation dite «d'étranglement». pic.twitter.com/7g8Z4lC3Cv — Remy Buisine (@RemyBuisine) June 11, 2020

وطالب المحتجون باستقالة الوزير، ورموا الأصفاد على الأرض، معبرين عن رفضهم لتصريحاته.

Menottes jettées au sol devant la préfecture de police de Bobigny.



Les policiers en colère estiment ne plus avoir les moyens d’interpeller les correctement suite aux annonces de Castaner. pic.twitter.com/TpGDPcPwWB — Clément Lanot (@ClementLanot) June 11, 2020

واعتبر أفراد الشرطة تصريحات كاستانير بمثابة إلصاق تهمة العنصرية بهم.

وكان وزير الداخلية قد هدد بفصل أفراد الشرطة الذين سيكشف عن مظاهر العنصرية في تصرفاتهم. كما شدد على ضرورة محاربة هذه الظاهرة في صفوف الشرطة "بلا هوادة".

AFP Valery HACHE

كما دعا كاستانير إلى التخلي عن تدريب أفراد الشرطة على استخدام المسكات الخانقة أثناء إلقاء القبض على المشتبه بهم.

ويأتي ذلك على خلفية مظاهرات تحت شعار "حياة السود مهمة" في فرنسا، تضامنا مع المواطن الأمريكي الأسمر جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية نهاية الشهر الماضي.

المصدر: وكالات