 
مباشر
عاجل
إيطاليا تسجل 53 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 71 أمس الأربعاء

بايدن: الجيش سيخرج ترامب من البيت الأبيض إذا خسر الانتخابات ورفض المغادرة

أخبار العالم

بايدن: الجيش سيخرج ترامب من البيت الأبيض إذا خسر الانتخابات ورفض المغادرة
AFP SAUL LOEB, Robyn BECK
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2ux

قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إنه "مقتنع تماما" بأن الجيش سيتدخل لإخراج الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض، في حال خسر الأخير الانتخابات ورفض المغادرة.

إقرأ المزيد
ترامب يكشف سبب تراجعه في استطلاعات الانتخابات الرئاسية
ترامب يكشف سبب تراجعه في استطلاعات الانتخابات الرئاسية

وأثناء مقابلته مع الإعلامي تريفور نوا، رد بايدن على سؤال حول إمكانية رفض ترامب مغادرة البيت الأبيض بعد الانتخابات قائلا: "نعم، لقد فكرت في إمكانية رفضه (ترامب) المغادرة".

وأضاف: "أنا متأكد تماما من أنهم (أفراد الجيش) سيرافقونه خارج البيت الأبيض بأعداد كبيرة".

وفي نفس السياق، لفت بايدن إلى إمكانية أن "يسرق" ترامب الانتخابات الرئاسية هذه السنة، مؤكدا أن معارضة ترامب للتصويت الإلكتروني وسط جائحة كورونا هي جزء من جهوده الرامية إلى "حرمان المواطنين من حق التصويت".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا