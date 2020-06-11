كورونا.. بدء آخر المراحل التجريبية للقاح أمريكي "واعد" في شهر يوليو

أفاد المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة بأن المرحلة الثالثة والأخيرة من تجارب لقاح شركة "مودرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد ستبدأ في شهر يوليو المقبل.

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وقال مدير أبحاث اللقاحات بالمعهد، جون ماسكولا: "إن هناك الكثير من التفاؤل في مجتمعنا العلمي بأن إنتاج لقاح أمر ممكن، ولكننا نركز حاليا على دعم ذلك بالتجارب السريرية".

وأظهرت التجارب الأولية أن اللقاح المذكور أدى إلى توليد استجابة مناعية ضد الفيروس، وهي نفس النتائج التي تم رصدها في التجارب الأولية للقاحي شركتي "أسترازينكا" و"جونسون آند جونسون".

وكانت "جونسون آند جونسون" أعلنت أنها ستبدأ التجارب على متطوعين للقاحها المحتمل لـ"كوفيد-19" في النصف الثاني من يوليو، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر.

ولا توجد حاليا لقاحات معتمدة ضد مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد والذي أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص في أنحاء العالم حتى الآن.

المصدر: وكالات