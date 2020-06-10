"جونسون آند جونسون" تبدأ اختبار لقاح ضد كورونا في النصف الثاني من يوليو

أعلنت شركة "جونسون آند جونسون" أنها ستبدأ التجارب على متطوعين للقاحها المحتمل لـ"كوفيد-19" في النصف الثاني من يوليو، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر.

ووقعت الشركة صفقات مع الحكومة الأمريكية لزيادة طاقتها الإنتاجية بما يكفي لإنتاج أكثر من مليار جرعة من لقاحها خلال 2021، حتى قبل وجود دليل لديها على فعاليته.

ولا توجد حاليا لقاحات معتمدة ضد مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد والذي أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص في أنحاء العالم حتى الآن.

وستختبر دراسة شركة "جونسون آند جونسون" اللقاح مقابل عقار وهمي وتقيم سلامته والاستجابة المناعية لدى 1045 شخصا أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما، وكذلك من تبلغ أعمارهم 65 عاما وأكثر، وستجري التجارب في الولايات المتحدة وبلجيكا.

وقال بول ستوفيلز المدير العلمي لشركة "جونسون آند جونسون": "بناء على قوة البيانات التي سبقت التجارب السريرية والتي رأيناها حتى الآن والتواصل مع الهيئات التنظيمية، تمكنا من تسريع التطور السريري بشكل أكبر".

تجدر الإشارة إلى أنه يجري حاليا تجربة نحو 10 لقاحات ضد "كوفيد-19" على البشر ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و18 شهرا من بداية التطوير.

المصدر: رويترز