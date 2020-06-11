ألمانيا.. 26 وفاة جديدة و555 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 26 حالة وفاة، و555 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 8755 حالة، بعد تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 185416 حالة بعد تسجيل 555 إصابة جديدة.

هذا وقد وافقت ألمانيا، أمس الأربعاء، على تمديد تحذير السفر إلى أكثر من 160 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أغسطس، مع إمكانية منح استثناءات لبعض الدول التي انحسر فيها انتشار كورونا.

المصدر: وكالات