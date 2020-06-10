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الأردن وألمانيا يحذران من انهيار السلام إذا ضمت إسرائيل أراضي من الضفة

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الأردن وألمانيا يحذران من انهيار السلام إذا ضمت إسرائيل أراضي من الضفة
Reuters POOL New
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس خطة الضم - أرشيف
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حذر وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والألماني هايكو ماس من أن أي ضم إسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، سيقوض الأسس التي قامت عليها العملية السلمية.

وشدد الوزيران خلال لقاء مساء الأربعاء في الأردن، على أن الضم الإسرائيلي سيمثل انتهاكا للقانون الدولي إن تم. 

كما بحث الجانبان الجهود الدولية المبذولة للوقوف دون تنفيذ الحكومة الإسرائيلية قرارها، وإيجاد أفق لإطلاق مفاوضات مباشرة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين والقانون الدولي.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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