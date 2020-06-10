استمرار تراجع وفيات كورونا في تركيا وتسجيل 17 وفاة فقط خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية عن استمرار تراجع أعداد الوفيات بسبب كورونا، حيث سجلت البلاد 17 حالة وفاة فقط في آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي الضحايا إلى 4 آلاف و746.

وأعلنت الوزارة في تحديثها لإحصائيات الفيروس الأربعاء، أن حصيلة المصابين بكورونا ارتفعت إلى 173 ألفا و36، إثر تسجيل 922 إصابة في آخر 24 ساعة.

كما شهدت شفاء 2241 مصابا من كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 146 ألفا و839.

وسجلت تركيا الثلاثاء 18 حالة وفاة، والاثنين 19 وفاة، والأحد 23، والسبت 21.

وبلغ إجمالي اختبارات كورونا مليونين و451 ألفا و700، بعد إجراء 36 ألفا و521 اختبارا، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وما زال 631 مصابا يخضعون للرعاية الطبية في وحدات العناية المركزة، و280 مصابا للتنفس الصناعي.

وعلّق وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على الإحصائيات الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن "الإصابات الجديدة بكورونا تمثل 40 بالمئة فقط من المتعافين".

وأضاف أن متوسط أعمار المصابين الجدد هو 36 عاما، بينما متوسط أعمار الوفيات 71 عاما.

ولفت إلى أن فكرة تراجع تأثير الفيروس "خطيرة"، وأن الاستمرار في اتباع التدابير يعد أمرا "طبيعيا".

المصدر: وكالة الأناضول