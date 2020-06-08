ترامب وستولتنبرغ يبحثان تعاون دول الناتو في محاربة كورونا

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، تعاون الدول الأعضاء في الحلف في مجال محاربة فيروس كورونا.

وجاء في بيان عن البيت الأبيض، أن ترامب وستولتنبرغ ناقشا "التعاون الوثيق بين الحلفاء في الناتو للتغلب على جائحة كورونا وتعزيز القدرة على مواجهتها".

وحسب البيان، بحث الجانبان "التقدم في تعزيز دور الناتو في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وكذلك التطورات الأخيرة في أفغانستان".

وبشأن أفغانستان، اتفق الرئيس ترامب والأمين العام للناتو على أنه "يجب على "طالبان" وقف العنف، وأن على جميع الأطراف التحرك بسرعة لبدء المفاوضات الأفغانية الأفغانية سعيا للتسوية السياسية".

المصدر: RT