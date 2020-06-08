ترامب يهاجم مفوض الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية بسبب قضية الركوع خلال أداء النشيد الوطني

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفوض الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية روجير غوديل، لتشجيعه اللاعبين على الاحتجاج ضد العنصرية بما في ذلك عبر الركوع خلال أداء النشيد الوطني.

وقال ترامب في تغريدة نشرها اليوم الاثنين: "هل من الممكن بأي شكل من الأشكال أن روجير غوديل كان يلمح في بيانه المثير للاهتمام بما فيه الكفاية حول السلام والمصالحة، إلى أنه سيكون من الآن أمرا طبيعيا بالنسبة إلى اللاعبين الركوع أو عدم الوقوف خلال أداء النشيط الوطني، تعبيرا عن عدم احترامهم لبلدنا وعلمنا؟".

Could it be even remotely possible that in Roger Goodell’s rather interesting statement of peace and reconciliation, he was intimating that it would now be O.K. for the players to KNEEL, or not to stand, for the National Anthem, thereby disrespecting our Country & our Flag? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2020

ونشر غوديل مؤخرا بيانا مصورا تحدث فيه حول ضرورة مكافحة العنصرية، حيث أعلن أن الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية سيحث اللاعبين على التعبير عن آرائهم والاحتجاج، على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، على يد عناصر الشرطة.

وقال غوديل: "نحن في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية ندين العنصرية والاضطهاد الممنهج للأشخاص السود، ونعترف بأننا التزمنا بموقف خاطئ عندما لم نستمع إلى اللاعبين سابقا، ونشجع الآن الجميع على قول كلامهم والاحتجاج سلميا".

وسبق أن أعرب الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية مرارا معارضته لركوع اللاعبين أو عدم وقوفهم خلال أداء النشيد الوطني كطريقة للتعبير عن احتجاجهم.

المصدر: RT + "رويترز"