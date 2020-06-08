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بايدن يلتقي عائلة جورج فلويد في هيوستن الاثنين

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بايدن يلتقي عائلة جورج فلويد في هيوستن الاثنين
Reuters JIM BOURG
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أفاد مساعدو المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، بأنه سيلتقي عائلة جورج فلويد في مدينة هيوستن بولاية تكساس يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يقدم بايدن التعازي لعائلة فلويد وسيوجه رسالة مصورة لمن سيحضرون مراسم تشييعه في هيوستن، والتي ستقام يوم الثلاثاء.

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ولن يحضر بايدن مراسم الجنازة العائلية لتجنب أي إحراج لذوي فلويد من طاقم حراسته، حسب قول المساعدين.

وكان بايدن قد وجه انتقادات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب طريقة تعامله مع الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد على إثر مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

المصدر: رويترز

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