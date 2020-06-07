ارتفاع حاد بإصابات كورونا اليومية في بولندا

شهدت بولندا قفزة مضاعفة في المعدل اليومي للإصابات بفيروس كورونا، مقارنة مع متوسط المعدلات السابقة حيث رصدت الأحد 575 حالة جديدة في ثانية أكبر حصيلة إصابات تسجل في يوم واحد.

وأعلنت وزارة الصحة البولندية حسب وكالة "بلومبرغ" الأحد، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 26561 حالة، بينها 1157 وفاة.

وأضافت أن بؤرة تفشي المرض هي منطقة سيليزيا الصناعية جنوب البلاد، التي سجلت 325 حالة من الحالات الجديدة.

ويوم السبت، أعلنت بولندا عن 580 إصابة و12 وفاة جديدة، والجمعة كانت الإصابات اليومية عند 492 حالة.

المصدر: وكالات