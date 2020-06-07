الرئاسة التركية تأييدا لترامب: "أنتيفا" تتعاون مع المنظمات الإرهابية في سوريا

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن منظمة "أنتيفا" الأمريكية المتطرفة، تعتمد العنف في العالم بالتعاون مع المنظمات الإرهابية في سوريا.

جاء ذلك في مقطع مصور نشره ألطون عبر تويتر، تطرق فيه إلى المنظمة اليسارية، التي تعتزم واشنطن تصنيفها منظمة إرهابية.

وأفاد ألطون في المقطع قائلا: "رأينا الوجه الحقيقي لـ"أنتيفا"، التي تعتمد العنف في كافة أنحاء العالم ولها علاقات مع المجموعات الإرهابية في سوريا".

وأضاف: "أنتيفا" متورطة بارتكاب أعمال عنف في المظاهرات (المنددة بمقتل جورج فلويد) بعموم الولايات المتحدة".

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وأعرب عن "قلق تركيا من التهديد الذي تشكله هذه المنظمة وعلاقاتها بالمجموعات الإرهابية على أمنها القومي".

وأكد أن "أنتيفا" تتشارك نفس الأيديولوجية مع منظمة "بي كا كا" الإرهابية، حيث قام ذراع الأخيرة في سوريا (ي ب ك) بتدريب العديد من عناصر المجموعة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد الماضي، أن إدارته ستصنف حركة "أنتيفا" اليسارية منظمة إرهابية.

ويتركز نشاط "أنتيفا" في الساحل الغربي للولايات المتحدة، وينتمي أعضاؤها إلى تيارات سياسية مختلفة مثل الاشتراكية والشيوعية والليبرالية والديمقراطية الاجتماعية.

المصدر: وكالة الأناضول