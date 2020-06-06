بومبيو يشبه خطوات الحزب الشيوعي الصيني بانتهاكات النازية

شبه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خطوات الحزب الشيوعي الصيني بممارسات النازيين في ألمانيا في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، وذلك في معرض تعليقه على قضية هونغ كونغ.

وقال بومبيو في تصريح لصحيفة "ذي ديلي كولر" يوم السبت، إن "الوعود التي قطعها الحزب الشيوعي الصيني على نفسه بموجب اتفاقه مع المملكة المتحدة، والتي خرقها من خلال قرار حرمان شعب هونغ كونغ من الحريات التي وعد بها، تشبه بعض الوعود التي تم خرقها عندما تحركت ألمانيا ضد باقي أوروبا".

وتابع بومبيو أن على الولايات المتحدة أن تواصل العمل الدبلوماسي مع الحزب الشيوعي الصيني "من أجل حماية الأمريكيين بشتى الطرق الممكنة".

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وأعاد بومبيو إلى الأذهان تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال يوم الجمعة إن واشنطن تتوقع من الصين العودة إلى الوضع الذي كان قبل القرار الصيني تطبيق قوانين بكين الأمنية في هونغ كونغ.

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا عارضتا بشدة القرار الصيني تطبيق القانون الأمني الوطني الصيني في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي واسع بموجب الاتفاق حول تسليم السيادة على المدينة من بريطانيا إلى الصين في 1997.

وأعلن ترامب في وقت سابق عن عدة إجراءات ردا على القرار الصيني بشأن هونغ كونغ، بما في ذلك حرمان هونغ كونغ من العلاقة المتميزة مع الولايات المتحدة، على اعتبار أن خطوة بكين تؤدي إلى "تآكل" الحكم الذاتي لهونغ كونغ.

المصدر: "ذي ديلي كولر"