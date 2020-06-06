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أول عملية طرد من إيطاليا منذ جائحة كورونا تطال تونسيا على صلة بمنفذ هجوم إرهابي

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أول عملية طرد من إيطاليا منذ جائحة كورونا تطال تونسيا على صلة بمنفذ هجوم إرهابي
aa.com
هجوم برلين
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أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية السبت عن طرد مقيم تونسي على صلة بمنفذ هجوم دام في 2016 استهدف سوق عيد الميلاد في برلين، ليكون أول أجنبي يتم طرده لأسباب أمنية منذ بدء جائحة كورونا.

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وتم ترحيل منتصر يعقوبي، الذي قالت الوزارة إنه "متعاون مع الإرهابي التونسي أنيس العمري" إلى تونس على متن رحلة خاصة، وفق بيان للوزارة لم يحدد تاريخ ذلك.

وهذه أول عملية طرد في إيطاليا لمواطن أجنبي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني منذ تعليق هذه الإجراءات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب البيان.

واستضاف يعقوبي صديقه ورفيقه العمري في إيطاليا قبل أن ينتقل هذا الأخير إلى ألمانيا في 2015، لينفذ هجومه الإرهابي في العام 2016 حسبما أعلنت الوزارة.

المصدر:وكالات

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