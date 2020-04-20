اعتقال لبناني في بولندا بتهمة التخطيط لهجمات في أوروبا

اعتقلت قوات الأمن في بولندا، لبنانيا للاشتباه في تحضيره لهجمات في أوروبا وارتباطه بتنظيم "داعش".

وقال المتحدث باسم الوزارة المشرفة على الأجهزة الخاصة البولندية ستانيسلاف زارين، في بيان اليوم الاثنين، "إن المعلومات تشير إلى أن الرجل الموقوف في 16 أبريل الجاري، كان يشكل خطراً فعليا على الأمن الداخلي للجمهورية البولندية ومواطني بلادنا".

وأوضح البيان، أن الرجل الذي لم تكشف هويته "كان يخطط لإقامة شبكة على أراضي بولندا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ اعتداءات إرهابية في دول غرب أوروبا".

وتابع أن "للموقوف روابط عائلية مع إرهابيي ما يعرف بتنظيم داعش الذين قتلوا في المعارك ضد قوات التحالف على أراضي سوريا والعراق".

وحسب المتحدث ستانيسلاف زارين، يعتقد أن الرجل تواصل بشكل مكثف عبر الإنترنت خلال إقامته في بولندا مع مجموعات في "داعش" وأشخاص على ارتباط بالتنظيم يقيمون في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي.

وأفاد بأن اللبناني المعتقل كان يقدم مساعدة مالية لعناصر هذا التنظيم في سوريا، مشيرا إلى أنه أودع مركزا تحت مراقبة أمنية في شرق بولندا.

المصدر: أ ف ب