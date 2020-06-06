"طالبان" تفرج عن دفعة جديدة من أسرى الحكومة الأفغانية

أعلن سهيل شاهين المتحدث باسم مكتب حركة "طالبان" في الدوحة، عن إطلاق سراح 38 من أسرى الحكومة الأفغانية ضمن إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين.

إقرأ المزيد

وكتب شاهين عبر "تويتر" يوم الجمعة: "اليوم تم الإفراج عما مجموعه 38 جنديا وشرطيا تابعين لإدارة كابل من سجون إمارة أفغانستان الإسلامية في ولايتي فرخ ونيمروز (جنوب غربي البلاد)".

وأضاف أنه تم إرسال الأسرى السابقين إلى ديارهم بعد تزويدهم بملابس ومبلغ مالي يعادل 65 دولارا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن ترتيبات اتفاق السلام الموقع بين "طالبان" والولايات المتحدة والممهد لمفاوضات سلام مباشرة بين الحركة والحكومة الأفغانية.

وكان مقررا أن تنطلق هذه المفاوضات في مارس الماضي، غير أنها تأجلت بسبب خلاف حول تبادل الأسرى.

ينص الاتفاق على إفراج الحكومة الأفغانية عن 5000 عنصر معتقل من الحركة، مقابل إخلاء سبيل 1000 عسكري تابع للسلطات في كابل من قبل "طالبان".

وكان الطرفان قد أفرجا عن مجموعات من المعتقلين لدى كل منهما في وقت سابق، لكنهما يتهمان بعضهما البعض بعدم الوفاء بالتزاماته.

المصدر: وكالات