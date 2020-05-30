حركة "طالبان" تفرج عن دفعة جديدة من أسرى القوات الأفغانية الحكومية

أفرجت حركة "طالبان" عن دفعة جديدة من أسرى القوات الحكومية الأفغانية، ضمن ترتيبات اتفاق السلام الموقع مع الولايات المتحدة والممهد لمفاوضات سلام مع الحكومة في كابل.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم السبت، عن الناطق باسم طالبان، سهيل شاهين، أن الحركة أفرجت عن 73 من أفراد قوات الأمن الأفغانية في ولايات قندوز، وباكتيكا، وباكتيا، ولوغار، وبلخ وخوست​​​.

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وأوضح أن ذلك يرفع إجمالي المفرج عنهم من جانب طالبان إلى 420 أسيرا.

يشار إلى أنه وقعت في نهاية شهر فبراير، الولايات المتحدة وحركة طالبان في قطر على أول اتفاق سلام منذ أكثر من 18 عاما من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء حوار بين الأفغان، بعد صفقة تبادل للأسرى.

وكان ممثلو الحكومة وطالبان قد أعلنوا وقفا لإطلاق النار خلال أيام عيد الفطر.

المصدر: وكالات