مفاوضات عبر "Skype" لتبادل الأسرى بين كابل و"طالبان"

أجرت الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأحد، الجولة الأولى من المفاوضات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حول قضية تبادل الأسرى، بوساطة من الولايات المتحدة وقطر.

وأفاد الممثل الأمريكي الخاص المعني بأفغانستان، زلماي خليل زاد، عبر "تويتر"، بأن "الولايات المتحدة وقطر أسهمتا اليوم في إجراء أول مفاوضات فنية بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان حول موضوع إخلاء سبيل الأسرى، عن طريق جسر فيديو عبر Skype".

وأضاف خليل زاد: "يمثل إخلاء سبيل الأسرى من قبل كلا الطرفين خطوة مهمة في عملية السلام، وفق ما يؤكده الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، وهو أمر حيوي من حيث الاسباب الإنسانية".

وأشار إلى أن مفاوضات الأحد استمرت ساعتين، واصفا إياها بـ"المهمة والجادة والمفصلة"، مشددا على أن كل الأطراف "تفهم بشكل جيد أن خطر فيروس كورونا يجعل إطلاق سراح الأسرى أمرا عاجلا".

كما ذكر المسؤول الأمريكي أن "كل الجهات أكدت تمسكها الصارم بخفض مستوى العنف، وإجراء مفاوضات داخلية أفغانية، ووقف شامل ودائم لإطلاق النار، مضيفا: "كما اتفقنا على عقد جلسة فنية جديدة في غضون اليومين المقبلين".

وسبق أن وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، يوم 29 فبراير في الدوحة، أول اتفاق سلام منذ 18 عاما من الحرب بين الطرفين، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا وإطلاق حوار أفغاني داخلي في شهر مارس بعد عقد صفقة حول تبادل الأسرى.

المصدر: RT