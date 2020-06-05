المبعوث الأمريكي يتوجه إلى قطر وباكستان وأفغانستان تمهيدا للمفاوضات الأفغانية

أعلنت واشنطن أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، بدأ جولة تشمل زيارة الدوحة وكابل وإسلام آباد، لبحث إطلاق المباحثات الأفغانية الأفغانية.

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وقالت الخارجية الأمريكية في بيان صدر عنها، إن خليل زاد توجه اليوم الجمعة إلى أفغانستان وباكستان وقطر، بمهمة "التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الأفغانية بشأن الخطوات العملية التالية الضرورية للإطلاق السلس للمفاوضات الأفغانية".

كما يعتزم المبعوث الأمريكي مراجعة مدى تنفيذ الأطراف المعنية لالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق السلام الموقع بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية في فبراير الماضي، وخاصة في ما يخص "وقف العنف وإطلاق سراح السجناء" من الطرفين.

وكان من المقرر أن تنطلق المفاوضات المباشرة بين "طالبان" والحكومة الأفغانية حول وقف دائم وشامل لإطلاق النار في مارس الماضي، غير أنها تأجلت بسبب خلاف حول تبادل الأسرى.

وقبل بدء المفاوضات يتوقع أن تفرج السلطات عن قرابة 5000 من أنصار "طالبان" مقابل إخلاء سبيل حوالي ألف شخص تحتجزهم الحركة، وذلك ضمن إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين.

المصدر: RT