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لأول مرة منذ إعلان هدنة عيد الفطر.. الجيش الأمريكي يشن غارات على "طالبان"

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لأول مرة منذ إعلان هدنة عيد الفطر.. الجيش الأمريكي يشن غارات على
Reuters U.S. Air Force Tech. Sgt. Gregory Brook
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أعلن الجيش الأمريكي عن شنه غارتين جويتين ضد عناصر حركة "طالبان" في أفغانستان، لأول مرة منذ إعلان هدنة بينها وحكومة كابل بمناسبة عيد الفطر.

وأكد المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، العقيد سوني ليغيت، على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الجمعة أن إحدى الغارتين استهدفت الليلة الماضية 25 مسلحا لـ"طالبان" خلال تنفيذهم هجوما منسقا على نقطة تفتيش تابعة للقوات الحكومية في ولاية فراه.

كما أعلن المتحدث أن الغارة الثانية طالت مجموعة من مسلحي "طالبان" خلال تنفيذهم هجوما على نقطة تفتيش لقوات حكومة كابل في ولاية قندهار.

وشدد المتحدث على ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف بخفض مستوى العنف بغية منح فرصة لإطلاق عملية السلام، مشيرا إلى أن هذه كانت أولى الغارات الأمريكية على "طالبان" منذ بداية هدنة عيد الفطر.

المصدر: RT

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