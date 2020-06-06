نواب أمريكيون ينتقدون وزير الدفاع ورئيس الأركان لرفضهما المساءلة

وجه أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي انتقادات لوزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الجنرال مارك ميلي، لرفضهما المثول أمام اللجنة.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن إسبر وميلي رفضا الإدلاء بشهادتها أمام اللجنة الأسبوع المقبل بشأن الدور الذي لعبه الجيش في التعامل مع الاحتجاجات التي أشعلها مقتل جورج فلويد.

وكان رئيس لجنة القوات المسلحة آدم سميث، طالب بحضور المسؤولين الاثنين ومثولهما شخصيا، كما بعث برسالتين لهما يوم الأربعاء، طالب فيهما بتقديم إجابات بشأن نية البنتاغون استخدام القوات المسلحة لأغراض إنفاذ القانون.

وأعلن إسبر في وقت سابق معارضته نشر الجيش للسيطرة على الاحتجاجات، بعد انتقادات للبنتاغون بأنه تحول لأداة يستخدمها الرئيس ترامب لغايات سياسية وتحويل البلاد إلى ساحة حرب.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية